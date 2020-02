Diebe brechen zahlreiche Baucontainer auf

Auf einer Baustelle in der Route de Bergem in Schifflingen nahe der A13 wurden am Sonntag acht Baucontainer von Unbekannten aufgebrochen. Sie stahlen nach Angaben der Police Grand-Ducale Baumaschinen und -material, nachdem sie das Tor zum Gelände geknackt hatten.

Ein weiterer Einbruch erfolgte am Wochenende auf einer Baustelle in der Rue de Hellange in Crauthem. Auch hier wurde in Baucontainer eingebrochen und ebenfalls Arbeitsmaschinen und -material entwendet. In beiden Fällen konnten die Täter flüchten.

(sw/L'essentiel)