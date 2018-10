«Wir waren nah an einer weiteren Katastrophe»

Es ist 21 Uhr am Dienstag, den 16. Oktober, in Bettemburg in Luxemburg. Der Fahrer eines Güterzuges der SNCF will nach Woippy in Frankreich abfahren. Er wartet auf die Bestätigung seiner Abfahrt, als er plötzlich zwei beladene Waggons auf sich zukommen sieht. Der Aufprall war unvermeidlich, aber er konnte sich rechtzeitig in den hinteren Teil der Lokomotive flüchten.

«Wie ist ein solcher Unfall möglich? Wir haben davon durch die Commission d'hygiène et de sécurité in Frankreich erfahren, aber weder die CFL noch die SNCF haben eine offizielle Meldung veröffentlicht», so die französische Gewerkschaft Sud Rail. «Wieder einmal ist es ein dramatischer Vorfall im luxemburgischen Eisenbahn-Netz, der schwerwiegendere Folgen hätte haben können. In Bettemburg werden die Gleise sowohl für den Betrieb von Güterzügen als auch von Personenzügen genutzt. Wir kamen einer weiteren Katastrophe sehr nahe.»

Traumatisierter Lokführer

In Frankreich gibt es im Gegensatz zu Luxemburg beim Rangieren von Güterwagen keine abfahrenden Züge auf den selben Gleisen. «Zumal beladene Waggons leicht 150 Tonnen überschreiten können», fügt einer der Gewerkschafter hinzu, der die Gefahren des Standorts hervorhebt. «In genau diesem Bereich kam es zu dem tragischen Unfall vom 11. Oktober 2006, der sechs Tote und zwei Schwerverletzte forderte, und auch zu dem Unglück vom 14. Februar 2017, bei dem ein CFL-Mitarbeiter ums Leben kam. Welche Maßnahmen ergreift die CFL, um die Gefahr zu entschärfen?»

Laut Sud Rail haben die Fahrer der SNCF Angst, im luxemburgischen Netz zu fahren. Der verletzte Fahrer befand sich auch am 14. Februar 2017 in dem Unglückszug, der mit einem CFL-Personenzug kollidierte. Damals war er acht Monate krank geschrieben. «Können Sie sich das Trauma vorstellen, das er gerade wieder erlebt hat?»

Die CFL bestätigten den Vorfall am Güterbahnhof Bettemburg. Technische Probleme schloss die CFL jedoch als Ursache aus. Es seien in der Folge «Sicherungsmaßnahmen» gesetzt worden. Eine detaillierte Untersuchung sei derzeit im Gange. Der SNCF-Lokführer habe bei dem Zusammenstoß mit den zwei Güterwaggons einen schweren Schock erlitten und sei rasch versorgt worden. Die SNCF erklärte lediglich, dass einer ihrer Mitarbeiter den verletzten Kollegen gerettet habe.

