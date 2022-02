Polizei findet stark blutenden Mann im Bahnhofsviertel

Ein Zeuge hat am Mittwochabend den Notruf angerufen und mitgeteilt, dass ein Mann bei eine Auseinandersetzung in der Rue Bender im Bahnhofsviertel schwer verletzt worden war. Als die Rettungskräfte und die Polizei am Tatort eintrafen, fanden sie das Opfer mit einer stark blutenden Wunde auf der Straße, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt.

Den ersten Ermittlungen zufolge war es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und mindestens zwei anderen Männern gekommen. Anschließend eskalierte die Situation und die mutmaßlichen Täter konnten flüchten.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Personen, die über sachdienliche Informationen verfügen, können die Polizei im Bahnhofsbereich unter der Nummer 244 40 1400 anrufen oder unter Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu schreiben.

(L'essentiel)