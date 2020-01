Mutmaßlicher Unfallverursacher verhaftet

Der Fahrer, der im Verdacht steht den tödlichen Unfall auf der A6 am Montagabend verursacht zu haben, wurde auf Anordnung des Staatsanwalts verhaftet. Das teilte die Police Grand-Ducale am Dienstag mit. Der Mann wurde einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die Polizei stellt fest, dass auch er bei dem Unfall verletzt wurde.

«Es sind keine leichten Verletzungen, aber er schwebt nicht in Lebensgefahr», sagte ein Sprecher der Police Grand-Ducale, der von L'essentiel kontaktiert wurde. Der verhaftete Mann fuhr einen im Ausland registrierten Lastwagen, dessen Nationalität die Behörden zunächst nicht angeben konnten.

Nach den ersten Erkenntnissen vom Dienstagabend hat er nicht rechtzeitig gebremst und ist auf einen am Stauende stehenden Lastwagen aufgefahren, was zu einer Kettenreaktion führte. Zwei Autos wurden zwischen zwei Lastwagen fast vollständig zerstört. In selbigen kamen die zwei Unfallopfer ums Leben. Mittlerweile ist bekannt, dass es sich bei beiden um Frauen handelt. Eine Autopsie war angeordnet worden, um ihre Identität zu bestätigen und zu versuchen, mehr über die Umstände des Unfalls herauszufinden.

(L'essentiel)