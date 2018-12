Mann muss aus der Attert gerettet werden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Noch ist unklar, wie der Mann am Montagnachmittag in Reichlingen in die Attert fallen konnte. Die Air Rescue war zusammen mit der örtlichen Feuerwehr und dem Rettungsdienst im Einsatz, um dem Opfer zu helfen.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin konnte der Mann schnell gerettet werden. Sein Zustand war stabil, aber er wurde dennoch zur Nachuntersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

(L'essentiel)