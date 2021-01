Fünf Personen feiern mit Drogen in Hotelzimmer

Es war kurz vor 4 Uhr morgens, als die Polizei zu einem Hotel in Hostert gerufen wurde, nachdem sich mehrere Hotelgäste über Lärm und Drogengeruch beklagten. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, konnten die Beamten dort fünf Personen antreffen. In deren Zimmern wurden Drogenutensilien sowie ein Schlagring aufgefunden und beschlagnahmt. Dementsprechend wurden Anzeigen erstellt. Sämtliche Personen wurden zudem wegen dem Verstoß gegen die Covid-Bestimmungen gebührenpflichtig verwarnt.

Insgesamt stellte die großherzogliche Polizei bei ihren Kontrollen in der vergangenen Nacht etwa zwei Dutzend Verstöße gegen die Covid-Bestimmungen fest. Demnach lag der Fokus dabei auf der Ausgangsbeschränkung sowie Zusammenkünften im öffentlichen Raum. Insgesamt wurden im Laufe des Abends sowie der Nacht rund 30 Kontrollen landesweit durchgeführt.

Bereits gegen 17.20 Uhr wurden der Polizei demnach etwa zehn bis 15 Personen gemeldet, welche in Ettelbrück in der Grand-Rue Böller losließen. Bei einer Person konnte eine geringe Menge Drogen aufgefunden werden. Zudem wurden sieben gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt.

Ruhestörung und Nachtlärm

Zwischen 22 und 6 Uhr musste die Polizei etwa 35 Mal wegen Ruhestörung ausrücken, dies nachdem sich Nachbarn über zu viel Lärm beklagten oder aber Feuerwerkskörper abgeschossen wurden. In den meistens Fällen zeigten sich die angetroffenen Personen einsichtig.

Bei einem Einsatz in Bertrange zeigte sich der Wohnungseigentümer nicht einsichtig. In diesem Fall wurde Anzeige wegen Ruhestörung erstellt. Da zudem zu viele Personen in der Wohnung anwesend waren, wurden die im Rahmen der Covid-Bestimmungen fälligen gebührenpflichtigen Verwarnungen ausgestellt.

(L'essentiel)