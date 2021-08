Mann dringt bei Ex-​​Freundin ein und verprügelt sie

Ein Mann ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in Esch/Alzette in die Wohnung seiner Ex-Freundin eingedrungen und hat mehrfach auf sie eingeschlagen, wie die Police Grand-Ducale mitteilte.

Der stark angetrunkene Angreifer wurde festgenommen und auf die Polizeiwache gebracht. Er soll am heutigen Montag einem Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Die Ex-Freundin wurde bei dem Angriff verletzt.

(L'essentiel)