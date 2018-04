Kind in Petingen angefahren – schwer verletzt

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Petingen ist am Montagabend gegen 19.20 Uhr ein Kind von einem Auto angefahren worden. Der Unfall ereignete sich in der Rue Pierre Grégoire. Wie die Verwaltung der Rettungsdienste mitteilt, sei das Kind dabei schwer verletzt worden.

An einem Fußgängerüberweg bremste ein Autofahrer ab, weil Kinder die Straße überqueren wollten. Der Fahrer dahinter musste infolgedessen eine Vollbremsung ausführen. Um eine Kollision mit dem Vordermann zu vermeiden, zog er allerdings am Wagen vorbei und kam auf dem Zebrastreifen zum Stillstand. Dabei erfasste er das Kind.

Das Opfer wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Laut Angaben der Polizei sei der Zustand des Kindes jedoch stabil. Vor Ort waren auch ein Notarzt sowie die Feuerwehren aus Niederkerschen und Petingen.

(sw/L'essentiel)