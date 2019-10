Autofahrerin übersieht E-​​Scooter auf Fahrbahnmitte

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am späten Mittwochnachmittag kollidierte eine Autofahrerin mit einem E-Scooter in der Rue des Ecoles in Niederkorn. Der Fahrer des Elektrorollers stürzte dabei zu Boden.

Wegen dem dichten Verkehr hatte die Autofahrerin den E-Scooter-Fahrer übersehen, welcher auf der Straßenmitte unterwegs war, um die anderen Fahrzeuge zu überholen. Er musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Unfallprotokoll wurde aufgenommen.

(L'essentiel)