Polizeihubschrauber sucht Gebiet um Reckingen ab

Mehrere L'essentiel-Leser haben uns über einen Hubschrauber im Süden des Landes informiert, der in der Nacht auf Donnerstag, den 7. Januar, «minutenlang ein Gebiet in der Nähe von Reckingen/Mess beleuchtet hat», wie uns ein Leser um 3 Uhr morgens schrieb. Kurz vor 11 Uhr bezog sich ein anderer Leser offenbar auf eben jenen Sachverhalt und schrieb von «einem Einsatz zwischen 3 und 4 Uhr morgens» in der gleichen Gegend.

«Ein Hubschrauber schwebte in niedriger Höhe und suchte mit einem Suchscheinwerfer die Gegend ab», schreibt der Leser weiter. Der Hubschrauber sei bestimmt 15 Minuten zwischen Reckingen/Mess und Wickringen und dann weitere 15 Minuten zwischen Reckingen/Mess und dem Bahnhof Dippach in der Luft gewesen. Gleichzeitig waren Streifenwagen mit Suchscheinwerfern in den Straßen unterwegs.

Auf L'essentiel-Anfrage bestätigte die Police Grand-Ducale am Donnerstagmittag, dass es sich um einen Polizeieinsatz gehandelt habe. Allerdings wollte sich die Polizei nicht weiter zu dem Einsatz äußern und «im Moment keine weiteren Details» preisgeben.

(fl/L'essentiel)