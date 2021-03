Zwei Personen müssen nach Unfall ins Krankenhaus

Nahe Stegen ist es am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem drei Pkw beteiligt waren. Das teilt die Police Grand-Ducale am Mittag mit.

Ein Fahrer, der von Folkendingen (CR347) kommend die N14 kreuzte, um nach Stegen zu gelangen, übersah dabei ein aus Richtung Diekirch herannahenden Pkw mit einer Insassin, die auf der Vorfahrtstraße unterwegs war. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Das Auto des Mannes krachte anschließend gegen ein drittes Fahrzeug mit zwei Insassen, das auf der Rue de Folkendingen angehalten hatte, um auf die N14 abzubiegen.

Die Rettungskräfte mussten einen Fahrer und eine Fahrerin aus ihren Fahrzeugen bergen. Sie wurden ins Krankenhaus transportiert. Die Insassen aus dem dritten Fahrzeug wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Nach letzten Erkenntnissen trug keines der Unfallopfer schwerwiegende Verletzungen davon. Während den Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die Strecke gesperrt werden. Ein Teil des Verkehrs wurde über Folkendingen weitergeleitet. Gegen 10.10 Uhr war die Strecke geräumt und wurde wieder für den Verkehr freigegeben.

(sw/L'essentiel)