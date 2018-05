Luxemburger (20) durch Stromschlag schwer verletzt

Lebensgefährliche Aktion nahe Trier: Ein 20-jähriger Luxemburger fuhr am Mittwoch als blinder Passagier auf einem Güterzug mit. Dabei geriet der junge Mann in Kontakt mit der 15.000 Volt führenden elektrischen Oberleitung und wurde schwer verletzt.

Passanten verständigten gegen 17.20 Uhr die Polizei. Sie hatten den bewusstlosen Mann auf einem Kesselwagen gesehen. Als der Güterzug nahe der Kaiser-Wilhelm-Brücke stoppte, sei der Mann vom Zug heruntergefallen, sagt ein Sprecherin der Bundespolizei Trier auf Nachfrage von L'essentiel.

Der 20-Jährige erlitt schwere Verbrennungen und wurde in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen am Rhein gebracht. Warum der Luxemburger auf den Waggon geklettert ist, bleibt vorerst ein Rätsel. «Wir konnten ihn bisher noch nicht zum Tathergang befragen», so die Sprecherin. Die Bahnstrecke in Trier-Pallien war knapp anderthalb Stunden gesperrt.

(jt/L'essentiel)