Illegale Müllkippe in Mersch entdeckt

Am Wochenende wurde in Mersch, an einem Ort namens Hunnebour, eine illegale Müllsammlung entdeckt, wie die Polizei am Montag meldete.

Die Abfälle wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag deponiert, so die zuständigen Behörden. Ein Zeugenaufruf wurde gestartet. Derartige illegale Müllhalden werden immer wieder von Spaziergängern entdeckt. Luxemburg ist vor allem in den Grenzgebieten von diesem Problem betroffen.

(L'essentiel)