Diebesbande stiehlt Halskette auf Passerelle

Diebstähle von Halsketten haben in letzter Zeit in Luxemburg-Stadt zugenommen. Die Polizei meldete am Freitagmorgen einen weiteren derartigen Vorfall, der sich am Donnerstagnachmittag ereignete. Ein Passant überquerte die Passerelle vom Stadtzentrum zum Bahnhofsviertel, als er von einer vierköpfigen Bande bedroht wurde.

Einer von ihnen packte dann überraschend seinen Arm, während die Kette, die er um den Hals trug, abgerissen wurde. Die Tätergruppe flüchtete daraufhin in Richtung des Plateau du Saint-Esprit. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die ergebnislos verlief. Eine Untersuchung ist im Gange.

Später am Abend, gegen 21.20 Uhr, wurde in Colmar-Berg eine Person von zwei Jugendlichen angegriffen, die es auf die Sportschuhe des Opfers abgesehen hatten, welches bei dem Vorfall leichte Verletzungen erlitt. Auch hier wurde eine Untersuchung eingeleitet.

(L'essentiel)