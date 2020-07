Zwei Biker müssen am Sonntag ins Krankenhaus

Auf Luxemburgs Straßen haben sich am Sonntag zwei Unfälle ereignet, an denen Motorräder beteiligt waren. Wie die Police Grand Ducale mitteilt, kam ein Motorradfahrer gegen 17.40 Uhr in einer Rechtskurve auf der CR162 zwischen Altwies und Filsdorf von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Biker wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr auf der Autobahn A61 auf Höhe der Ausfahrt Munsbach. Beim Versuch nach links in Richtung Munsbach abzubiegen, übersah ein Autofahrer einen von rechts kommenden Motorradfahrer. Bei der Kollision verletzte sich der Motorradfahrer am Bein und musste ins Krankenhaus gebracht werden, der Beifahrer blieb unverletzt.

(L'essentiel)