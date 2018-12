Mann in Mamer aus Auto gezerrt und bestohlen

Schreckminuten für einen Mann aus Mamer: Am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr wurde er in der Rue du Bärendall auf einem Parkplatz von zwei Unbekannten überfallen. Als der Mann noch in seinem Pkw saß, wurde er plötzlich von beiden Tätern aus dem Fahrzeug gerissen und musste mehrere Schläge und Tritte einstecken.

Die beiden Unbekannten ließen den Mann dann am Boden liegen, stiegen in das Fahrzeug und machten sich in Richtung Kopstal aus dem Staub. Beim gestohlenen Fahrzeug handelt sich um einen grauen Audi Q2 mit einem französischen Kennzeichen EZ952AW. Hinweise an die Polizei.

Zur etwa selben Zeit versuchte ein Einbrecher in Mamer in der Rue de Rome über den Balkon in eine Wohnung einzusteigen. Auch hier bittet die Polizei um Hinweise.

(L'essentiel)