Fahrgast belästigt Frau und greift Zugbegleiter an

Am Sonntagnachmittag stieß ein Zugbegleiter auf der Strecke zwischen Bettemburg und Berchem auf einen unangenehmen Fahrgast, der bei der Fahrausweiskontrolle handgreiflich wurde. Der aufgebrachte Passagier stieß den Bahnangestellten und versuchte ihn zu schlagen.

Kurz zuvor hatte der gleiche Mann bereits während der Fahrt eine Frau unsittlich berührt und diese festgehalten, als sie vor ihm flüchten wollte. Der Unbekannte stieg in Berchem aus dem Zug, wurde aber kurz darauf in einem anderen Zug in Richtung Luxemburg gemeldet. Am Hauptbahnhof wartete dann schon die Polizei auf ihn und brachte ihn zur Dienststelle. Die Staatsanwaltschaft erstattete Strafanzeige.

