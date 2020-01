Autofahrer rammt Radfahrer mehrmals

An einer Kreuzung in Schieren (Höhe Zigarettenfabrik ) ist es nach Angaben der Police Grand-Ducale am Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fahrradfahrer gekommen. Der Fahrer des Pkw drängte den Biker auf die Busspur. Als sich der Radfahrer noch vor dem Auto befand und seinen Kontrahenten zur Rede stellen wollte, soll der Autofahrer mehrmals gegen das Hinterrad des Zweirades gefahren sein.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Diekirch/Vianden unter der Rufnummer 24480-1000 zu melden.

(L'essentiel)