24-​​jähriger Biker stirbt bei schwerem Unfall

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich in Esch/Alzette ein Unfall mit Todesfolge. Auf dem Boulevard Charles de Gaulle sind nach Angaben der Feuerwehr gegen 23.40 Uhr ein Auto und ein Motorrad ineinander gekracht. Die herbeigeeilten Rettungskräfte konnten für den Fahrer des Motorrads nichts mehr tun. Er starb noch an der Unfallstelle. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Opfer um einen 24 Jahre alten Mann aus Esch. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, steht noch nicht fest. Die Straße blieb mehrere Stunden lang für den Verkehr gesperrt. Die Polizei ermittelt.

Dabei handelt es sich um das zweite Todesopfer binnen weniger Stunden: Bereits am Samstagmorgen ist ein 21-jähriger Mann in Harlingen tödlich verunglückt. Er hatte die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in einen Baum gekracht.

(sw/L'essentiel)