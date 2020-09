Polizei zieht aufgemotzte Autos aus dem Verkehr

Mehrere Polizeiwachen stellten am vergangenen Wochenende Beamte ab, um eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Autotuning durchzuführen. Überprüft wurde, ob die an den Fahrzeugen vorgenommenen technischen Veränderungen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und ob diese in der Zulassung eingetragen wurden.

Die Kontrollen fanden in der Nacht von Freitag auf Samstag, von 20 Uhr bis 2.30 Uhr, im Raum Sandweiler, Contern und Trintingen statt.

Zwei Führerscheine eingezogen

In vier Fällen verhängten die Beamten ein Bußgeld in Höhe von 74 Euro wegen einer unzulässigen Auspuffanlage. Ein Fahrzeug war nicht mit den vorgesehenen Blinkern ausgestattet, wofür der Halter 49 Euro zahlen musste. Wegen nicht konformer Windschutzscheiben oder Seitenfenster wurden zweimal 74 Euro fällig. An einem weiteren Pkw waren Reifen mit unterschiedlicher Struktur montiert. Dies kostete den Fahrer 145 Euro und zwei Punkte.

Zudem registrierten die Beamte noch mehrere kleine Verstöße. Insgesamt stellten die Kontrolleure 42 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Davon gingen auch einige auf zu hohes Tempo der Fahrer zurück. Zwei Fahrer mussten ihren Führerschein abgeben, weil sie zu viel Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert hatten.

(sw/L'essentiel)