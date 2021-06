Pkw-​​Beifahrer versucht Frau vom Rad zu stoßen

Am frühen Montagabend ist eine Radfahrerin in Alzingen während der Fahrt vom Beifahrer eines in Frankreich zugelassenen Wagens belästigt und bedroht worden, wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilt. Demnach fuhr der Wagen in der Route de Thionville neben der Frau, als der Mann auf dem Beifahrersitz sie vom Rad stoßen wollte.

Ein Autofahrer habe den Zwischenfall bemerkt und die beiden Wageninsassen zu einem gegebenen Moment zur Rede gestellt. Nach Polizeiangaben habe der angesprochene Fahrer nach einer Dose gegriffen, dem Helfer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und die Flucht in Richtung Frisingen ergriffen.

Die Frau wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Auch der Helfer konnte, nachdem er noch von Rettungskräften versorgt wurde, seine Fahrt fortführen. Der flüchtige Wagen war bei der Fahndung nicht mehr anzutreffen, eine Untersuchung wurde eingeleitet

(L'essentiel)