Dieb klettert an Gartenschlauch ins Haus

Die Nächte werden immer länger und Einbrecher in Luxemburg mutiger: So auch am Mittwochabend in Mamer. Dort versuchte ein Langfinger gegen 20.35 Uhr in der Rue de Rome über den Balkon in eine Wohnung eines oberen Stockwerks einzubrechen. Dazu warf er den Gartenschlauch des Wohnhauses über das Geländer und zog sich an diesem bis zum Balkon hoch. Doch oben angekommen wurde er «blöderweise» von dem Bewohner überrascht und in die Flucht gejagt. Trotz einer Fahnung konnte der Einbrecher bislang nicht gefunden werden.

Am selben Abend gingen bei der Police Grand-Ducale noch sechs weitere Meldung zu Einbrüchen in Einfamilienhäusern in Olm – unter anderem in den Straßen Boulevard Robert Schuman, Rue de l'Indépendance und Avenue Grand-Duc Jean – ein. Auch hier konnten keine verdächtigen Personen angetroffen werden.

Personen, welche sich gestern Abend zwischen 17 Uhr und 20 Uhr in den Umgebungen aufgehalten und etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeistation Esch unter der Telefonnummer 4997-5500 zu melden.

(L'essentiel)