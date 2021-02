Verwarnungen betreffen meist die Ausgangssperre

Bei den rund 400 Corona-Kontrollen in der vergangenen Woche hat die Police Grand-Ducale etwa 150 Personen gebührenpflichtig verwarnt. Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilt, wurde in etwa 90 Prozent der Fälle gegen die Ausgangssperre (23 - 6 Uhr) verstoßen.

In 17 weiteren Fällen seien demnach die sanitären Vorschriften von Minderjährigen, bei privaten Zusammenkünften oder von Lokalen und Restaurants nicht eingehalten worden.

Demnach erwischten die Beamten vergangenen Freitag kurz nach 20 Uhr mehrere Gäste in einem Lokal in Differdingen, in der Nacht von Samstag auf Sonntag sechs Personen in einem Café in Esch/Alzette. In allen Fällen wurden die Anwesenden gebührenpflichtig verwarnt und Anzeige erstellt.

(L'essentiel)