Zwei Unbekannte überfallen Mann in Esch

Kurioser Überfall in Esch: Ein Mann wurde am Montagabend gegen 21.45 Uhr an der Kreuzung in der Rue du Canal von zwei Männern überfallen und gegen eine Mauer gedrückt. Danach entrissen die Männer ihrem Opfer die Umhängetasche, woraus sie die Wertgegenstände entnahmen und dem Opfer in die Hände drückten.

Die beiden Angreifer drohten dem Opfer mit Schlägen, falls dieser die Polizei alarmiere. Danach machten sie sich mit der ausgeräumten Tasche auf Fahrrädern aus dem Staub. Nur wenig später konnten die Täter an einem Bahnsteig des Escher Bahnhofes gestellt werden. Gegen die Männer wurde Strafanzeige gestellt. Die Umhängetasche wurde dem Besitzer wieder ausgehändigt.

(L'essentiel)