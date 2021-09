Taucher ziehen vier Personen aus der Sauer

Die Rettungstaucher des CGDIS mussten am Mittwochnachmittag ausrücken, weil gegen 14.50 Uhr ein Alarm wegen eines an der Grenzbrücke Bollendorf gekenterten Bootes war. Wie die Feuerwehr Berdorf/Bollendorf mitteilt, verlief eine erste Suche auf deutscher und luxemburgischer Seite des Flusses erfolglos.

Da die Einsatzkräfte jedoch nicht ausschließen konnten, dass das Boot stromabwärts getrieben war, wurde die Sauer in Richtung Echternach fortgesetzt. Etwa zweieinhalb Kilometer weiter, bei Weilerbach, konnten die Einsatzkräfte aus Luxemburg das Boot ausfindig machen. Darauf befanden sich vier Menschen, die nicht mehr aus eigener Kraft das Ufer erreichten.

Die Rettungstaucher des CGDIS brachten schließlich Leinen an, sodass die Feuerwehr das Boot schließlich an Land ziehen konnte. Nach etwa anderthalb Stunden war der deutsch-luxemburgische Einsatz beendet. Die Personen wurden auf den jeweiligen Seiten an den Rettungsdienst übergeben und konnten nach kurzer Behandlung wieder entlassen werden.

(sw/L'essentiel)