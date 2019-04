Auto brennt auf Parkplatz komplett aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben zwei Pkw in der Rue de Contern in Itzig Feuer gefangen. Die Hesperinger Feuerwehr erreichte ihren Einsatzort gegen 2.30 Uhr und brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Eines der Fahrzeuge wurde durch das Feuer jedoch komplett zerstört.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch völlig unklar. Die Police Grand-Ducale hat Ermittlungen aufgenommen. Verletzte gab es durch das Feuer nicht.

(sw/L'essentiel)