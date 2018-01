Brand unter Dach von Mehrfamilienhaus

Großer Alarm am Freitagabend in der Hauptstadt. Gegen 19.15 Uhr wurde den Rettungskräften ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Rue du Fort Neipperg gemeldet. Die Berufsfeuerwehr aus Luxemburg und die Retter aus Hesperingen machte sich an den Ort des Geschehens.

Das Feuer ist in der vierten Etage des sechsstöckigen Gebäudes ausgebrochen. Wie die Polizei auf Anfrage von L'essentiel mitteilt, wird das Gebäude aus Sicherheitsgründen evakuiert. 46 Personen wurden aus dem Haus gebracht. Eine Person erlitt durch das Feuer leichte Verletzungen.

Die Einsatzkräfte versuchen zu verhindern, dass das Feuer auf andere Gebäude überspringt. Die Straße ist während des Einsatzes gesperrt.

(L'essentiel)