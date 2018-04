Artikel per Mail weiterempfehlen

Ermittlungserfolg für die Police Grand-Ducale. Der Mann, der sich in der Nacht zu Samstag einer Kontrolle entzogen hatte und während dessen Verfolgung ein Polizei-Beamter tödlich verunglückte, konnte ermittlet und verhaftet werden. Das teilte die Polizei am Samstagabend mit. Er werde am Sonntag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Der Verhaftete hatte mutmaßlich in der vergangenen Nacht gegen zwei Uhr eine Polizeikontrolle bei Weiswampach umfahren und war geflüchtet. Mehrere Beamte nahmen die Verfolgung auf. Während dieser kollidierten zwei Polizei-Fahrzeuge. Der Fahrer des einen verwickelten Autos verstarb noch an der Unfallstelle. Seine Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Drei Insassen des in den Crash verwickelten Polizei-Busses wurden leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Vom flüchtigen Fahrer fehlte zunächst jede Spur, bevor er im Laufe des Samstags ausfindig gemacht werden konnte.

Der für die Polizei zuständige Innenminister Étienne Schneider (LSAP) hatte bereits am Samstagmittag via Twitter kondoliert.

D'Police ass an Trauer. Mäin häerzlechst Bäileed fir d'Famill an d'Frënn vum Polizist deen am Déngscht em d'Liewe koum. Eis Gedanke sinn och bei senge blesséierte Kollegen deene mer eng gutt Besserung wënschen. — Etienne Schneider (@EtienneSchneide) 14. April 2018

(Philip Weber/L'essentiel)