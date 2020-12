Großbrand in Schlosserei in Medernach

Bei der Feuerwehr ging in der Nacht zum Donnerstag, gegen 2 Uhr, Alarm ein, weil eine Schlosserei in Medernach in Flammen stand. Vor Ort stellten die angerückten Einsatzkräfte fest, dass eine zweistöckige Lagerhalle brannte.

Weil sich in der Halle viele Glasflaschen befanden und die Wasserversorgung nicht ausreichend war, forderte der Einsatzleiter Verstärkung aus den umliegenden Gemeinden an, sodass letztendlich rund 100 Feuerwehrleute den Brand bekämpften. Zudem drohte das Feuer auf benachbarte Gebäude, darunter auch ein Wohnhaus, überzuspringen.

Das Feuer war schließlich gegen 4.30 Uhr unter Kontrolle, eine Ausbreitung wurde erfolgreich vermieden. Die Feuerwehr ist weiterhin vor Ort, um ein mögliches erneutes Aufflammen rasch unterbinden zu können. Verletzt wurde niemand.

(sw/L'essentiel)