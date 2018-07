Einbrecher auf frischer Tat in Olingen ertappt

Ein Bewohner eines Einfamilienhauses bemerkte am Samstagnachmittag gegen 15.20 Uhr in der Rue de Betzdorf Personen auf seinem Gelände. Sie waren gerade dabei ein Fenster an der Rückseite des Hauses zu zerstören und in das Gebäude einzusteigen.

Als sie den Bewohner bemerkten, flüchteten die drei Täter. Einer flüchtete zu Fuß Richtung Betzdorf. Ein weiterer stieg in einen weißen Seat Leon mit den luxemburgischen Erkennungstafeln DC 1209 und machte sich in Richtung Junglinster aus dem Staub. Nachdem der Bewohner die Polizei alarmierte, nahm diese die Fahnung auf.

Nur wenig später konnte der zu Fuß geflüchtete Täter festgenommen werden. Er hatte versucht per Anhalter zu fahren. Nach dem Fahrzeug und den beiden anderen Einbrechern wird zurzeit noch gefahndet. Die Polizei Grevenmacher bittet um Hinweise.

(L'essentiel)