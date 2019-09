Ton-​​Brennen legt Schule lahm

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Notrufzentralen von Monnerich und Esch/Alzette wurden an diesem Montag wegen einer Raucherentwicklung in der Grundschule in Monnerich, kurz vor Unterrichtsende, gegen 16 Uhr mobilisiert. Die Schule musste aus Sicherheitsgründen vollständig evakuiert werden, damit Feuerwehr und Polizei die Rauchquelle identifizieren und einen möglichen Brand erkennen konnten.

«Es war Ton, der in einem Ofen während einer Aktivität mit den Kindern gebrannt wurde. Es erzeugte mehr Rauch als erwartet. Es gab kein Feuer und keine Schäden im Gebäude», sagte die Polizei. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

(mme/L'essentiel)