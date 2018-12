Betrunkener baut Beinahe-​​Unfall mit Polizei

Eine Streife der Polizei konnte in der Nacht zum Sonntag gerade noch einen Verkehrsunfall vermeiden. Nach Angabe der Beamten kam ihrem Auto auf dem CR118 von Angelbergs in Fahrtrichtung Rollingen ein Fahrzeug auf schneebedeckter Fahrbahn in einer lang gezogenen Rechtskurve ein Fahrzeug entgegen, über das der Fahrer in diesem Moment die Kontrolle verloren hatte. Er geriet auf die Gegenfahrbahn. und kollidierte beinahe mit dem Polizeiwagen.

Die Beamten konnten einen Zusammenstoß jedoch durch ein Ausweichmanöver vermeiden. Der Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort, konnte jedoch wenig später von einer zweiten Streife gestellt werden.

Wie sich herausstellte, war der Mann betrunken. Ihm wurde ein provisorisches Fahrverbot erteilt und der Führerschein entzogen. Wie die Police Grand-Ducale weiter mitteilt, habe sich der Mann während der «gesamten Amtshandlungen äußerst uneinsichtig» verhalten.

(sw/L'essentiel)