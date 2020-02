Frau kracht mit dem Auto gegen Baum

Eine Autofahrerin verlor in der Nacht von Sonntag auf Montag die Kontrolle über ihr Auto. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Fahrerin kurz nach Mitternacht auf der N8 nahe Simmern unterwegs. Die Frau fuhr mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum am Straßenrand. Sie wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt, meldet der CGDIS.

Die Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass die Frau betrunken war. Die Beamten erstatteten Anzeige gegen die Fahrerin. Ihren Führerschein durfte sie allerdings behalten. An dem Einsatz waren neben der Police Grand-Ducale auch Feuerwehrleute aus Hobscheid und Saeul, sowie eine Ambulanz aus Marmer beteiligt.

(L'essentiel)