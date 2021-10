Maskenverweigerer drohte Busfahrer «ihn abzustechen»

Der Alltag von Busfahrern in Luxemburg ist sehr abwechslungsreich. Manchmal aber ist der Job auch unangenehm und gefährlich, wie ein Busfahrer am Samstag im luxemburgischen Walferdingen erleben musste, als er von einem Maskenverweigerer angegriffen wurde.

Der Busfahrer hat sich am Montag gegenüber L'essentiel geäußert und die Geschichte aus seiner Sicht erzählt. Begonnen habe die Geschichte, die in einer handfesten Auseinandersetzung enden sollte, demnach damit, dass der Fahrgast, ein 18-jähriger Mann, im Bus seine Maske abnahm, um zu rauchen – beides ist untersagt. Als der Fahrer ihn an die Regeln erinnerte und zurechtwies, sei der Mann völlig ausgerastet und habe dem Busfahrer gedroht, «ihn abzustechen», bevor er mehrmals versuchte, ihn ins Gesicht zu schlagen.

Drogen und Messer sichergestellt

Aus Selbstschutz habe der Fahrer versucht, den 18-Jährigen zu überwältigen. «In seiner Wut hat er mich an den Haaren gezogen und versucht, mir die Finger in die Augen zu stecken», erzählt der Busfahrer. In diesem Moment hätte ihn der 18-Jährige auch in den Unterarm gebissen. Dies geht auch aus dem ärztlichen Bericht hervor, in dem zwei tiefe Bisswunden festgestellt wurden.

Dank der Unterstützung eines anderen Busfahrers, der ihm zu Hilfe eilte, gelang es schließlich, den Angreifer zu überwältigen. Die großherzogliche Polizei nahm den Mann dann fest. Bei der Durchsuchung des Rucksacks des 18-Jährigen stellte die Polizei offenbar nicht nur eine geringe Menge Drogen sondern auch ein Messer sicher.

(fl/L'essentiel)