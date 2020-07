Unbekannte zerstören Defibrillator in Olm

In Olm bei Kehlen wurde am vergangenen Wochenende ein Defibrillator in der Rue de l’Indépendance zerstört. «Eine traurige und empörende Tat, die den Opfern eines plötzlichen Herzstillstands die Überlebenschance nimmt. Die Verunstaltung eines Defibrillators ist eine böswillige Handlung, die nicht ungestraft bleiben sollte», schreibt die Gemeinde auf ihrer Internetseite.

Wer sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Täters liefern kann, wird gebeten sich mit der Polizei Capellen unter der Telefonnummer 244 30 1000 in Verbindung zu setzen. Die Gemeinde hat bereits Anzeige erstattet.

(sw/L'essentiel)