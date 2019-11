Suff-​​Dieb mit 24 Flaschen Rotwein erwischt

Einem Bewohner der rue de Hamm fiel in der Donnerstagnacht gegen 3.00 Uhr in seiner Straße ein Mann auf. Dieser habe sich verdächtig benommen, wie die Police Grand-Ducale am Freitag mitteilte. Als der Anwohner dann wenig später eine Runde um den Block ging, traf er den Mann erneut. Dieses Mal schob der Unbekannte einen Rasenmäher vor sich her. Als der Anwohner zuhause bemerkte, dass sein Rasenmäher aus dem Gartenschuppen fehlte, rief er die Polizei. Die Beamten konnten den Mann allerdings zunächst nicht finden.

Gegen 4.30 meldete sich der Bestohlene erneut bei der Polizei. Er gab an, dass der Verdächtige sich nun von der Kirche in Richtung rue de Bitbourg bewege. In der rue Walter Colling konnten die Beamten den vermeintlichen Rasenmäher-Dieb dann stellen. Der Mann war stark betrunken und beim Eintreffen der Beamten schlief er gerade seinen Rausch aus.

Vom Rasenmäher fehlte jede Spur, aber dafür fanden die Beamten bei dem Mann eine größere Geldsumme in verschiedenen Währungen und eine Einkaufstüte mit 24 Flaschen Rotwein. Die Herkunft der Flaschen und des Geldes konnte der Mann nicht erklären. Er wurde auf das Polizeirevier gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Trunkenbold erkennungsdienstlich behandelt und das Geld beschlagnahmt. Danach konnte er seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle weiter ausschlafen.

