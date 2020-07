Zwei Menschen verlieren bei Unfall auf A7 ihr Leben

Nach der Massenkarambolage am Mittwochnachmittag auf der A7 im Gousselerbierg-Tunnel in Richtung Norden, bei der zwei Menschen ihr Leben verloren und drei weitere Personen verletzt wurden, ist die Autobahn A7 für mehrere Stunden gesperrt worden. Am Donnerstagmorgen weist die ACL darauf hin, dass der Tunnel zwischen Lorentzeweiler und Schönfels erneut für den Verkehr gesperrt wurde, was zu einem fünf Kilometer langen Stau führte.

Wie die Polizei mitteilt, seien die beiden Todesopfer von Mittwoch in Deutschland wohnhaft gewesen. Die in großer Zahl eingesetzten Rettungsdienste trafen leider zu spät ein, um die beiden Menschen zu retten. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht, die Polizei machte keine Angaben zu ihrem Gesundheitszustand.

(L'essentiel)