Falsche Polizisten in Junglinster unterwegs

Wie die Police Grand-Ducale am Freitagabend mitteilt, waren am Donnerstag in der vergangenen Woche zwei falsche Polizisten im Osten Luxemburgs unterwegs. Die Unbekannten stoppten am 27. August gegen 18.45 Uhr eine Autofahrerin auf der N1 zwischen Echternach und Junglinster.

Einer der Männer, forderte die Frau auf, eine Geldstrafe in Höhe von 145 Euro zu zahlen, da sie mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sei. Die Frau verlangte mit ihrer Bankkarte zu zahlen, allerdings bestanden die Männer auf Bargeld. Die Frau zahlte, erhielt aber keinen Beleg. Außerdem gaben die Männer der Frau ihren Führerschein nicht zurück.

Zeugenaufruf

Die Unbekannten stiegen nach dem Vorfall in einen schwarzen Pkw mit Luxemburger Kennzeichen, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf dem Pannenstreifen abgestellt war. Der Führerschein der Frau landete einige Tage später im Briefkasten des Polizeireviers in Echternach.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hilfe aus der Bevölkerung. Sie beschreibt die Unbekannten wie folgt: Der Mann, der die Frau angesprochen hatte, sprach akzentfrei Luxemburgisch, war von normaler Statur, zirka 1,70 Meter groß und hatte braune Augen. Er trug eine schwarze Hose ohne Seitentaschen und eine blaue Schutzmaske. Sein Komplize, ebenfalls von normaler Statur, zirka 1,75 bis 1,80 Meter groß, trug eine schwarze Hose, schwarze Turnschuhe und eine Jacke mit der Aufschrift «Police». Er hatte keine Schutzmaske und einen Vollbart.

Personen, die zweckdienlichen Hinweise zu den beiden Männern, zum betreffenden Vorfall oder anderen erfolgten Fällen machen können, sind gebeten sich bei der Polizei Echternach unter der Telefonnummer 244-721000 zu melden.

(sw/L'essentiel)