Kampagne «Gitt siichtbar» ist bisher wenig effektiv

In Luxemburg-Stadt ist es in der vergangenen Nacht erneut zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fußgänger gekommen. Der Unfall ereignete sich an einem Fußgängerüberweg. Auf Nachfrage von L’essentiel erklärte eine Sprecherin der Polizei, der Fahrer habe noch versucht auszuweichen. Dies sei ihm aber nicht mehr gelungen und er habe den Passanten erfasst.

«Offenbar war der Fußgänger recht dunkel gekleidet», so die Sprecherin weiter. « Autofahrer müssen an Fußgängerüberwegen besonders vorsichtig sein». Der Mann sei ansprechbar gewesen, habe sich aber dennoch verletzt. Er wurde an der Unfallstelle erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht.

Einige Stunden zuvor, gegen 17 Uhr am Nachmittag, war es bereits zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Auch dieser ereignete sich an einem Zebrastreifen, dieses Mal in der Rue d’Esch in Ehleringen. Dieser Fußgänger trug glücklicherweise keine Verletzungen davon. Die Unfallursache ist jedoch noch unklar.

Politische Maßnahmen angedacht

Auch in der Politik ist das Thema bereits angekommen. Infrastrukturminister François Bausch musste sich im vergangenen Jahr vor zwei Chamber-Abgeordneten rechtfertigen, die eine parlamentarische Anfrage zu diesem Thema gestellt hatten.

Aus der Antwort des Verkehrsministers ging damals hervor, dass die Zahl der im Verkehr geschädigten Fußgänger (acht Tote im Jahr 2016, 249 Verletzte, sieben Tote im Jahr 2015, 319 Verletzte) trotz der vom Infrastrukturministerium lancierten Kampagne «Gitt siichtbar» nicht maßgeblich zurückgegangen waren. Die Sensibilisierungskampagne empfahl unter anderem «reflektierende Armbänder» zu tragen, da sich durch diese die Sichtbarkeit von Fußgängern «auf eine Distanz von 140 Metern» erhöhe und so das «Risiko eines Zusammenstoßes signifikant verringert» sei.



(dix/L’essentiel )