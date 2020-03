Zwei Autofahrer prügeln sich auf der A13

Am Dienstagmittag haben sich zwei Autofahrer im Stau auf der A13 in Richtung Frankreich in die Wolle bekommen und eine Prügelei angefangen. Ein entgegenkommender Fahrer musste ausweichen und anhalten. Ein Leserreporter filmte die gefährliche Aktion.

Die Ursache für die Schlägerei ist nicht bekannt, aber die Police Grand-Ducale bestätigte den Vorfall. «Es gab einen Kampf vor dem Tunneleingang», kommentierte ein Polizei-Sprecher gegenüber L'essentiel. Bevor die Ordnungshüter eingreifen konnten, hatten sich die beiden Raufbolde wieder in ihre Fahrzeuge begeben und sind weiter gefahren.

(L'essentiel)