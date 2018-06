Einbrecher sucht sich mieses Versteck aus

Die Polizei ist am Montagabend gegen 21 Uhr in den Suebelwee nach Beckerich gerufen worden. Dort hatte ein Mann versucht in ein Wohnhaus einzubrechen. Der Bewohner des Hauses ertappte den Einbrecher beim Versuch im ersten Stock des Hauses durch ein Fenster zu klettern. Nach dem gescheiterten Einbruchsversuch ergriff der Mann zu Fuß die Flucht in Richtung Oberpallen.

Dort drang er in den Hinterhof eines Hauses ein und versteckte sich in einem Schuppen. Dumm für den Flüchtenden: Offenbar war er auch dabei beobachtet worden. Die Polizei verhaftete den Möchtegern-Einbrecher an Ort und Stelle. Die Staatsanwaltschaft hat sich eingeschaltet und den Mann dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)