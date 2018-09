Mann droht seine Freundin umzubringen

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Esch/Alzette verhaftete die Police Grand-Ducale am Dienstag gegen 15.40 Uhr einen Mann, der die Fassung verloren hatte. Die Beamten wurden auf ihn aufmerksam, weil er nach einer verbalen Auseinandersetzung mit seiner Freundin eine ein Schaufenster in der Rue Dicks beschädigt hatte.

Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er im Besitz einer Schusswaffe ist und damit gedroht haben soll, seine Freundin und deren Bruder umzubringen. Die Polizei durchsuchte sein Auto und fand eine Gaspistole darin. Weil der Mann betrunken war, musste er die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

(sw/L'essentiel)