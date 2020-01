Auf der N2 kam es am Dienstagmorgen zwischen den Kreisverkehren Irrgarten und Sandweiler zu einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Lkw. Auf Nachfrage von L'essentiel bestätigte ein Polizeisprecher den Unfall, der sich gegen 8.45 Uhr ereignet habe. Zur Ursache gab die Polizei an, dass der Lkw-Fahrer beim Einbiegen auf ein Firmengelände von dem Bus aus Richtung Sandweiler erfasst worden ist. Durch den Zusammenstoß wurde der Lkw gegen ein Auto gedrückt, dass in der Ausfahrt des Firmengeländes stand.

Der Busfahrer ist nach Angaben der Polizei bei der Kollision leicht verletzt worden. Unter den Passagieren des Busses der Linie 194 waren auch Kinder. Die Linie 194 verbindet die Hauptstadt unter anderem mit Sandweiler. Wie die Polizei am späten Donnerstagvormittag mitteilte, wurde neben dem Fahrer auch ein Insasse des Busses leicht verletzt. Die beiden Verletzten mussten im Krankenhaus behandelt werden.

(nc/L'essentiel)