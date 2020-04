Sprinterfahrer kracht in Stauende auf der A6

Info-Trafic

Accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules sur A6 direction Luxembourg, hauteur chantier « Strassen". Route fermée à partir de Strassen. L'autoroute est à éviter et de sortir à Helfenterbruck/Bartringen. Rappel de former un couloir de secours. pic.twitter.com/UVDfDP6rQ5 — Police Luxembourg (@PoliceLux) April 28, 2020

Mit dem wieder zunehmenden Verkehr geht auch die Zahl der Unfälle wieder nach oben. Auf der A6 kam es nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 14.15 Uhr zu einem Zusammenstoß, in den gleich mehrere Fahrzeuge verwickelt waren. Demnach hatte der Fahrer eines Lieferwagens den Stau an der Baustelle bei Strassen übersehen. Er fuhr mit seinem Lieferwagen auf ein Auto am Ende des Staus auf, dabei überschlug sich der Lieferwagen. Das Auto wurde auf einen vorausfahrenden Lieferwagen gedrückt und schob diesen auf den Transporter davor.

Bei dem Aufprall hat der Unfallverursacher schwere Verletzungen davongetragen, der Autofahrer ist leicht verletzt worden. Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn konnte nach Abschluss der Bergungsarbeiten gegen 15.20 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

(L'essentiel)