Arbeiter hat sich bei Sturz schwer verletzt

Bei Abrissarbeiten an einem Kamin im Inneren eines Gebäudes in Wecken hat sich ein Arbeiter schwer verletzt. Wie die großherzogliche Polizei am Mittwoch mitteilt, stürzte der Mann etwa zwei Meter eine Treppe hinunter und erlitt hierbei schwerere Verletzungen.

Der Arbeiter wurde demnach nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Staatsanwaltschaft und Gewerbeinspektion wurden informiert und eine Untersuchung eingeleitet.

(L'essentiel)