Whisky-​​Diebe drohen Verkäufer mit Messer

Zwei Männer haben am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr eine Tankstelle in Wintger betreten und sechs Flaschen Whisky aus dem Regal genommen. Das teilt die Police Grand-Ducale am Mittwoch mit. Als sie das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollten, stellte sie ein Mitarbeiter zur Rede.

Daraufhin zückte einer der Diebe ein Messer und bedrohte den Angestellten damit. Die Täter flüchteten in einem dunklen Pkw mit ausländischen Kennzeichen. Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet.

(sw/L'essentiel)