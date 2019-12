Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Nacht zum Mittwoch hat eine Autofahrerin auf der N10 zwischen Bollendorf und Grundhof aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, welches schließlich schwer beschädigt stehen blieb. Die Frau wurde bei dem Unfall eingeklemmt und konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien, so das Centre d'Incendie et de Secours Echternach.

Bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren, um die Autofahrerin mit hydraulischem Gerät aus dem Wrack zu befreien, blieb lediglich eine andere Fahrerin am Unfallort stehen, um Erste Hilfe zu leisten.

Die Rettungskräfte befreiten die Frau und brachten sie anschließend ins Krankenhaus.

