13 Verhaftungen in einer Nacht in Bonneweg

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die luxemburgische Polizei insgesamt 13 Drogenhändler in Bonneweg verhaftet. Die Beamten wurden von Spürhunden bei ihrer Arbeit unterstützt. Dabei beschlagnahmten sie «erhebliche Mengen an illegalen Substanzen», wie es in der Pressemitteilung vom Freitag heißt. Auch das Bargeld, dass die Dealer bei sich hatten, wurde sichergestellt.

In der Nacht darauf konzentrierten sich die Beamten auf das Bahnhofsviertel, wo weitere drei Personen wegen Drogenhandels festgenommen wurden.

(sw/L'essentiel)