Opfer wird nach Messerstichen notoperiert

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Rue d'Arlon in Mersch wurde eine Person durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Das Opfer wurde nach der notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht und musste dort notoperiert werden. Mehrere Beteiligte flüchteten nach der Tat. Eine sofortige Fahndung wurde in die Wege geleitet.

Nachdem die Polizei mehrere Adressen von Tatverdächtigen überprüft hatte, konnte ein mutmaßlicher Mittäter, welcher leichte Schnittverletzungen aufwies, ermittelt werden. Nach weiterer intensiver Suche im Verlauf des Tages, stellte sich der mutmaßliche Täter schlussendlich am späten Nachmittag bei einem Polizeikommissariat in Luxemburg-Stadt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide Männer festgenommen und am heutigem Montag einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

