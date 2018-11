Polizei sucht nach flüchtigem Unfallfahrer

Ein Autofahrer hat am Dienstagmorgen eine Fußgängerin an einem Zebrastreifen in der Route de Luxembourg in Roodt angefahren. Die Frau überquerte die Straße, als der Pkw sich mit hoher Geschwindigkeit näherte und der Fahrer eine Vollbremsung einleiten musste. Der Zusammenstoß ließ sich jedoch nicht mehr verhindern. Die Frau wurde leicht am Knie verletzt.

Der Fahrer beschimpfte das Opfer und setzte seine Fahrt umgehend fort. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet. Beim gesuchten Wagen handelt es sich um einen schwarzen Pkw, Typ Coupé oder Cabrio. Personen, die zweckdienliche Angaben zum Unfall machen können, sollen sich bei der Polizeidienststelle Syrdall unter der Nummer 24478-200 melden.

(L'essentiel)